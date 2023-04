Beste Stimmung unter den Reitern

Das Spring- und Dressurturnier des Reit- und Fahrvereins Nienberge ging jetzt erfolgreich über die Bühne. Viele Teilnehmer nahmen eine lange Anreise in Kauf, um dabei zu sein. Belohnt wurden sie mit spannenden Wettbewerben und guter Stimmung.

Turnier in Nienberge

Mit rekordverdächtigen insgesamt 1450 Nennungen, sowie 36 Wettbewerben und Prüfungen, war das traditionelle Spring- und Dressurturnier des Reit- und Fahrvereins Nienberge vom vergangenen Mittwoch bis Sonntag der Auftakt in die diesjährige Turniersaison: Beste Stimmung unter den kleinen und großen Reitsportlern, ein großes Publikum und auch das Wetter spielte meistens mit.

Ein voller Erfolg für die Organisatoren und vielen Sponsoren, unter deren Namen die Preise vergeben wurden. „Das Teilnehmerfeld ist zum Teil von weit her angereist“, erläutert Reit- und Fahrverein-Vorstandsmitglied Matthias Bölling.

Stilspringen zeigte sportliches Können

„Die Stilspringprüfung der höchsten Wertungsklasse S war am Samstag der Höhepunkt. Dabei geht es um ein möglichst perfekt zwischen Reiter und Pferd abgestimmtes sportliches Können. Dies war für das Publikum besonders schön anzusehen“, erklärt Turnierleiterin Nadine Hempe.

Ein weiterer Höhepunkt sei am Sonntag das Stilspringen mit Stechen, also gegen die Uhr, gewesen, ergänzt sie. In den Einstiegsprüfungen präsentierten zahlreiche Kinder stolz ihre Reitkünste vor Eltern, Freunden und dem großen Publikum. Stolz zeigt ein Sechsjähriger seine Urkunde, während die große Schwester ein Pferd pflegt und sich auf den nächsten großen Auftritt vorbereitet.

Das Wetter spielte mit

Währenddessen gönnen sich die Besucher Kaltgetränke, einen Imbiss, oder genossen die Frühlingssonne bei einem Plausch, oder fachsimpelten über Reitsport. Die coronabedingten Jahre mit Turnierabsagen oder Einschränkungen scheinen vorbei.