So haben sich die Sprit-Preis in Münster entwickelt

Die Preisentwicklung an einer Aral-Tankstelle im Stadtgebiet: Die Fotos links zeigen die Nachmittagspreise am 31. Mai, einen Tag bevor der Tankrabatt in Kraft trat. Die mittleren Fotos zeigen die Nachmittagspreise vom 1. Juni. Die Fotos der rechten Reihe wurden am Mittwochnachmittag aufgenommen.

Foto: Matthias Ahlke