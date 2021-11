Sprunghafter Anstieg der Bürgertestungen in Münster

Seit Samstag (13. November) dürfen sich Bürgerinnen und Bürger wieder mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Hintergrund ist die aktualisierte Corona-Testverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit. In Münster werden deshalb nun sechs Corona-Teststellen nun kurzfristig reaktiviert, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Weitere Interessensbekundungen zur (Wieder-) Inbetriebnahme einer Teststelle liegen vor.

Wie schnell diese Teststellen tatsächlich eröffnet werden können, obliegt nach der Beauftragung durch die Stadt Münster den jeweiligen Betreibern. Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer unterstreicht den Stellenwert des Testens: "Die Tests sind eine sinnvolle und wichtige Ergänzung der Schutzimpfung, da sie zeitnah Auskunft zu einer möglichen Infektion geben."

Deutlich mehr Tests am Wochenende in Münster

Zeitnah steigt nach Angaben der Stadt die Anzahl der Standorte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber und anderen Erkältungsanzeichen unkompliziert testen und einen Nachweis ausstellen lassen können. Für alle Personen, die ein positives Ergebnis erhalten, bestehe der Anspruch auf eine kostenlose PCR-Testung zur Bestätigung des positiven Ergebnisses, so die Stadt.

Schon am Wochenende wurde dieses kostenfreie Angebot genutzt – 3235 Bürgertests wurden allein am Samstag in Anspruch genommen, derer 1998 am Sonntag. Insgesamt 18 Mal fiel ein solcher Test positiv aus. Zum Vergleich: Am gesamten Wochenende zuvor (6./7. November) waren es noch 822 Testungen, davon 4 positive.

Alle Teststationen finden sich auf einer täglich aktualisierten Seite im städtischen Webportal.