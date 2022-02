Stadion und Konzerthalle: Wieso Dortmund und nicht Münster?

Manchmal hilft die Fantasie, um die Realität zu erklären. Hier also die Geschichte von Herrn DO und Frau MÜ und die Antwort auf die Frage, warum Dortmund ein großes Stadion sowie ein tolles Konzerthaus hat – und Münster eben nicht. Eine Glosse.

Welche Stadt ist eigentlich reicher – Münster oder Dortmund? Bei dieser Frage müssen Münsteranerinnen und Münsteraner nicht nachdenken. Aber gerade weil dem so ist, nerven andere Fragen umso mehr: Warum hat Dortmund ein so großes Stadion? Warum ein so schönes Konzerthaus? Warum Dortmund und nicht Münster?