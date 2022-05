Baubeschluss für Preußenstadion im September geplant

Es tut sich was hinter den Kulissen der „Antik-Arena“ an der Hammer Straße. Im September soll der Ratsbeschluss zum Stadionumbau fallen. Doch es gibt nicht nur gute Nachrichten.

Die Fans des SC Preußen Münster können es kaum erwarten, dass das langersehnte Stadionprojekt an Fahrt aufnimmt. Der Baubeschluss für den Aus- und Umbau der sogenannten Antik-Arena an der Hammer Straße soll nun im September gefasst werden. Das teilte Stadtdirektor Thomas Paal den Mitgliedern des interfraktionellen Arbeitskreises Stadion in einem Schreiben Anfang der Woche mit.