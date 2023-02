Stadt investiert 35 Millionen Euro in die Feuerwehr

Vor den rund 100 Delegierten des Stadtfeuerwehrverbandes wurde am Donnerstagabend in der Stadthalle Hiltrup das städtische Investitionsprogramm erläutert.

Die Stadt Münster wird in den nächsten vier Jahren mindestens 35 Millionen Euro in die Feuerwehr investieren. So die frohe Botschaft von Stadtrat Wolfgang Heuer am Donnerstagabend vor rund 100 Delegierten des Stadtfeuerwehrverbandes. In Albachten, Nienberge und Wolbeck bekommen die Freiwilligen Feuerwehren neue Liegenschaften, und das Gerätehaus des Löschzuges Altstadt wird saniert.