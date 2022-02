Stadt Münster ermöglicht Karneval in Kneipen

Gute Nachricht für die Jecken: Auch in Münster kann Karneval in Kneipen gefeiert werden. Dabei sollen jedoch strenge Auflagen gelten. Einige Karnevalsveranstaltungen sind zudem weiter untersagt.

Der Kneipenkarneval soll in Münster auch in diesem Jahr möglich sein. Ob es dabei so ausgelassen zugehen wird, wie auf diesem Foto, bleibt abzuwarten.

Die Stadt Münster kündigt eine stadtweite Regelung für mögliche Karnevalsveranstaltungen an. Im Mittelpunkt der geplanten Allgemeinverfügung stehen dabei laut einer städtischen Pressemitteilung Hygienekonzepte der Veranstalter sowie Zugangskontrollen mit Impf- und Testnachweisen. "Das Tanzverbot wird weiter bestehen bleiben, Karnevalsumzüge sind verboten", teilt die Stadt mit.

"Trotz grundsätzlicher Bedenken in Sachen Karneval, die ich angesichts der aktuellen Omikronwelle ganz klar habe, müssen wir den vom Land NRW vorgegebenen Rechtsrahmen anwenden. Es werden demnach auch in Münster Karnevalsveranstaltungen insbesondere in Gaststätten möglich werden, allerdings muss dabei der Gesundheitsschutz der Menschen natürlich bestmöglich gewährleistet werden", kündigte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer an.

Karneval in voraussichtlich allen Kneipen im Stadtgebiet

"Immunisierte Gäste müssen daher zusätzlich einen tagesaktuellen Testnachweis vorlegen. Ob noch weitere Anforderungen hinzukommen, klären wir in den nächsten Tagen. Jedenfalls bringt uns ein Klein-Klein mit sogenannten Brauchtumszonen in einzelnen Straßen oder Vierteln nicht weiter. Der Karneval wird voraussichtlich in Gaststätten im gesamten Stadtgebiet Angebote finden, sodass auch nur eine stadtweite Vorgehensweise überzeugt."

Nachdem im vergangenen Jahr Karnevalsveranstaltungen landesweit verboten waren, will die Stadt laut der Pressemitteilung für mögliche Angebote in Innenräumen konkret eine 2G-plus-Regel mit tagesaktuellem Negativtest. Dies gelte auch für geboosterte Personen, so die Stadt. . Die Gastronomen müssen zudem strenge Hygienekonzepte vorlegen und Einlasskontrollen vornehmen.

Vorgehen trifft laut Stadt auf Zustimmung

Die städtischen Vorgaben werden Gegenstand einer auf die bekannten Karnevalstage befristeten Allgemeinverfügung werden, die in der kommenden Woche abgestimmt und veröffentlicht werden wird. Gespräche mit Vertretern der Gastronomie wie auch des organisierten Karnevals laufen bereits, wie Ordnungsamtsleiter Norbert Vechtel mitteilt, "unser geplantes Vorgehen trifft bislang auf grundsätzliche Zustimmung".