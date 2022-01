Stadt setzt Sanierung des Südparks fort

Um die Nutzung des Südparks möglichst wenig einzuschränken, wird der Park in den kommenden zwei Jahren in mehreren Abschnitten saniert.

Mitte Februar setzt das Grünflächenamt die umfassende Sanierung des Südparks fort: kranke Gehölze werden gefällt, der Spielplatz wird erneuert, neue Bäume werden gepflanzt. "Damit Besucherinnen und Besucherden Park weiter zur Naherholung nutzen können, finden die Sanierungen schrittweise statt", heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Die Arbeiten sind bis Ende 2023 terminiert.

Zunächst müssen mehrere Bäume weichen. Zwei Kiefern im Westen des Parks, die sich in unmittelbarer Nähe zum Staudengarten befinden, müssen gefällt werden. "Die betroffenen Gehölze sind auch mit Pflegemaßnahmen nicht mehr zu erhalten", teilt die Stadt mit. An der Zufahrt zum Dahlweg wird ein Trompetenbaum gefällt.

Viele Bäume müssen gefällt werden

Entlang des Spielplatzes für Kleinkinder am ABI Südpark müssen laut Mitteilung der Stadt insgesamt sechs erkrankte Bäume entfernt werden: vier Ahornbäume, eine Eiche und eine Esche. Die Gehölze seien von Fäulnis befallen und nicht mehr vital, so die Stadt. Auch im Bereich der Erhöhung im Park müssen Bäume gefällt werden, drei Kiefern, zwei Kleinbäume, eine Tanne und ein Strauch. In der Gehölzfläche parallel zur Augustastraße werden Pflegeschnitte durchgeführt. "Diese Fällungen werden im Zuge der Baumaßnahmen mit neuen Pflanzungen bis Ende 2023 kompensiert", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Es werden zahlreiche neue Bäume gepflanzt.

Zahlreiche Maßnahmen im Südpark geplant

Außerdem plant die Stadt laut der Pressemitteilung folgende Maßnahmen: