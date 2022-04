Stadt überprüft Durchfahrtssperre am Bült

Noch ist nicht klar, ob die vom Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt geforderte Durchfahrtssperre am Bült kommt. Erst will die Stadtverwaltung prüfen, welche Folgen sich ergeben könnten.

Die vom Ratsbündnis aus SPD, Grünen und Volt angeregte Durchgangssperre an der Nordtangente (Verbindungsstraße zwischen Mauritztor und Neutor) wird in den kommenden Wochen von den städtischen Verkehrsplanern untersucht. Das teilte Stadtbaurat Robin Denstorff in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwochabend mit.