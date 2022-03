Stadt will den Radverkehr genauer erfassen

Die Stadt Münster will künftig das Radfahreraufkommen noch genauer erfassen. Die Stadtverwaltung hat jetzt ein Beschlusspapier vorgelegt, in dem von zehn zusätzlichen Radverkehrszählstellen die Rede ist. Sie sollen bis Ende des Jahres installiert werden. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro, von denen 90 Prozent vom Land getragen werden. Wenn der Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 11. Mai zustimmt, kann das Konzept umgesetzt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch