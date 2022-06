Stadt Münster will potenzielle Gefährder erfassen

Die Stadtverwaltung prüft die Einführung einer Gefährderdatenbank. Darin sollen Personen erfasst werden, die sich gegenüber städtischen Mitarbeitern verbal oder körperlich aggressiv verhalten haben. Wann genau die Datenbank eingeführt wird, stehe noch nicht fest, betont Ulrich Etienne vom Personalamt. Zunächst müssten Details geklärt werden, darunter die technische Umsetzung und die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen.

Vorbild für die Datenbank soll das „Zentrale Melde- und Auskunftssystems bei Gefährdungen“ der Stadt Köln sein, das 2019 eingeführt wurde. Zuvor war ein Mitarbeiter der dortigen Verwaltung bei einem Außentermin von einem Klienten getötet worden.

Klienten dürfen Widerspruch einlegen

„Wenn wir in Münster eine solche Datenbank einführen können, dann werden wir das tun“, stellt Etienne klar. Ziel sei es, die im Außendienst tätigen Mitarbeiter besser zu schützen. So könnten sie nach Information in der Datenbank gegebenenfalls zu zweit oder in Begleitung der Polizei zu einem Termin gehen.

Über die Aufnahme in die Datenbank sollen die Klienten informiert werden, sie hätten auch ein Widerspruchsrecht, so Etienne.