Schranke seit Monaten kaputt: Gratis-Parkplatz mitten in der Stadt

Seit einem Dreivierteljahr ist die Schranke am Parkplatz neben dem Stadtbad Mitte kaputt. Badegäste, die mit dem Auto kommen, suchen seitdem oft vergeblich einen Stellplatz. Jetzt hat sich die Verwaltung dazu geäußert, wie sie das Problem lösen will.

Die Schranken an der Einfahrt zum Parkplatz am Stadtbad Mitte sind bereits seit vergangenem Mai außer Funktion. Wann die Anlage durch eine neue ersetzt wird, ist unklar.

79 kostenlose Parkplätze, nur wenige Gehminuten vom Domplatz entfernt: Das ist kein Witz, das gibt es wirklich – mitten in Münster, wo der politische Kampf gegen Parkplätze gerade so richtig Fahrt aufnimmt. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Service-Angebot der Stadt, um nach der Corona-Zeit wieder Besucher in die Innenstadt anzulocken. Sondern – um einen technischen Defekt, der nach zehn Monaten noch immer nicht behoben worden ist.