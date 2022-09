Wichtige Nachricht für alle Bücherliebhaber: Die Stadtbücherei am Alten Steinweg muss für zwei Wochen schließen. Für alle, die sich in dieser Zeit Bücher ausleihen wollen, gibt es jedoch Alternativen.

Vom 26. September bis zum 9. Oktober schließt die Stadtbücherei am Alten Steinweg ihre Türen für den Publikumsverkehr. Grund sind laut einer städtischen Pressemitteilung der Austausch der Sortieranlage sowie die Treppen- und Parkettsanierung. Die zweiwöchige Pause wird außerdem für kleinere Schönheitsreparaturen genutzt.

Wer sich mit Lektüre, Spielen und Medien versorgen möchte, kann das nach Angaben der Stadt in allen Stadtteilbüchereien zu den gewohnten Öffnungszeiten tun. Auch der Bücherbus fährt wie gewohnt seine Haltestellen an. Die digitalen Angebote stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Café Colibri bleibt geöffnet

Letzter Öffnungstag für die Stadtbücherei am Alten Steinweg ist der 24. September (Samstag). Für entliehene Bücher und Medien gelten veränderte Leihzeiten, sodass keine Frist in der Schließzeit endet. Die Stadtbücherei bittet um Beachtung des Datums auf dem Fristzettel. Die Außenrücknahme der Bücherei am Alten Steinweg steht nicht zur Verfügung. Das Café Colibri bleibt während der Sanierung geöffnet.