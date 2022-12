Stadtdechant: Die Zukunft der Kirche ist bunt

Der Stadtdechant in Münster wird Kreisdechant in Coesfeld; nach neun Jahren sicher ein spannender Schritt. Jörg Hagemann freut sich schon auf die Herausforderung. Ein Interview.

Nach neun Jahren als Stadtdechant und insgesamt 16 Jahren Tätigkeit in Münster zieht es Pfarrer Jörg Hagemann nun als Kreisdechant nach Coesfeld. Im Februar wird er verabschiedet.

Die Zeiten sind stürmisch für die Kirche, auch in Münster. Der Prozess zur Bildung „pastoraler Räume“ hat gerade erst begonnen, da müssen Münsters Katholiken einen ihrer profiliertesten Köpfe ans Münsterland abgeben: Stadt­dechant Jörg Hagemann wird Kreisdechant in Coesfeld. In seinen knapp neun Amtsjahren hat Hagemann, Pfarrer von St. Nikolaus Wolbeck, schon ganz andere Veränderungen erlebt.