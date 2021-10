Stadtdechant ruft zur Pfarreiratswahl auf

Münsters Stadtdechant Jörg Hagemann hat die rund 125 000 Katholiken in seiner Region aufgerufen, ihr Stimmrecht bei der Abstimmung über neue Pfarreiräte und Kirchenvorstände am 6./7. November zu nutzen. „Wir brauchen kompetente und engagierte Mitglieder in den Gremien, die selbstbewusst und kreativ Verantwortung übernehmen und über die Zukunft der Pfarreien mitentscheiden“, sagte Hagemann laut einer Pressemitteilung des Bistums Münster.

Hagemann bedankte sich schon jetzt bei allen, die für die Gremien kandidieren: „Und dies in einer für die Kirche schwierigen Zeit, in der wir innerhalb der Kirche manche Fehler gemacht haben. Aufgabe in all unserem kirchlichen Tun muss es sein, die lebensfreundliche Botschaft Jesu Christi vielen Menschen nahezubringen. Wichtig ist es zudem, gerade die Opfer und Betroffenen sexualisiertem und geistlichem Missbrauchs in unserer Kirche Gehör und Raum zu geben.“

Briefwahl möglich

Der Stadtdechant hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung: „Nur so bekommen Pfarreirat und Kirchenvorstand eine breite Legitimation, die Rückhalt für die bevorstehenden Aufgaben und Anerkennung zugleich ist.“

Die Kirchenvorstände verwalten und vertreten das Vermögen der Kirchengemeinden. Dabei beschäftigen sich die Mitglieder unter anderem mit Personal- und Finanzfragen und entscheiden über Investitionen sowie den Unterhalt von Gebäuden. Die Mitglieder des Pfarreirats verantworten das seelsorgliche Leben in der Pfarrei und entwickeln Konzepte, wie dieses in Zukunft gestaltet werden soll. Die Pfarreiratsvertreter übernehmen immer häufiger auch Leitungsaufgaben.

Nach der Premiere 2017 besteht wieder die Möglichkeit der Allgemeinen Briefwahl. Alternativ wird die Wahl als Urnenwahl durchgeführt.