Stadtfanfarenkorps will wieder durchstarten

Es ist in den vergangenen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes etwas still geworden um das Stadtfanfarenkorps, nur selten noch sah man die dezimierte Big Band auf den närrischen Bühnen der Region. Jetzt aber will man wieder voll durchstarten und besonders die Jugend verstärkt ins Boot holen, so Präsident Dr. Rüdiger Holtmann und Organisator Thomas Leugner am Rande des Kostümfestes am Freitagabend im Paohl­bürgerhof.

In Kooperation mit der Musikschule Wolbeck, der Swing- und Brassband der Stadtwerke und Südost-Bezirksbürgermeister Peter Bensmann soll es „wieder aufwärts gehen“, so Leugner. Zunächst müsse jedoch ein geeigneter Probenraum gefunden werden, und da hofft man auf das künftige Bürgerhaus im ehemaligen Offiziersheim des York-Quartiers. Leugner: „Wir sind aber für jeden weiteren Hinweis auf geeignete Räumlichkeiten dankbar, weil schon zum Frühjahr hin wieder geprobt werden soll.“

Jugend soll angeworben werden

Mit Unterstützung von Musikpädagogen aus Wolbeck soll besonders die Jugend angesprochen werden, im gemeinsamen Kreis ein Instrument zu erlernen. „Wir freuen uns aber auch über alle Älteren, die früher einmal Trompete oder Pauke gespielt haben und jetzt wieder Spaß haben, Musik zu machen“, so Holtmann.

Ziel sei es, bis zum Herbst, und damit rechtzeitig vor der neuen Session, wieder eine Band auf die Beine zu stellen, die dann nicht nur im Karneval für den guten Ton sorgen soll.

Bei der zum Stadtfanfarenkorps gehörenden Prinzenfanfare unter Klaus Willamowski gibt es dagegen keine Personalprobleme: 15 Akteure begleiten aktuell den Prinzen Karneval. „Wir sind da sehr gut aufgestellt“, so Leugner.

Interessenten können mit Thomas Leugner telefonisch Kontakt aufnehmen unter der Rufnummer 0171/ 3783186.