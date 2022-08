Weit über 100.000 Menschen strömten zum Stadtfest

Foto:

Das Stadtfest war ein Erfolg. Wenn man eine solche Bewertung vornimmt, sollte man auch die Voraussetzung benennen, die diesen Erfolg begründet: Das Stadtfest hat gut funktioniert, weil auch Münsters Innenstadt funktioniert. Zeichen des Erfolges waren nicht nur viele Menschen, gute Musik und eine entspannte Stimmung, sondern auch viele Einkaufstaschen, die am Freitag und Samstag auf dem Stadtfest getragen wurden. Sichtbares Zeichen waren auch die vollen Tische, die man auf dem Stadtfest, aber auch nebenan am Straßenrand sehen konnte.



Kurz und gut: Das „normale“ Wochenend-Publikum, das die City zum Einkaufen und Flanieren ansteuert, mischte sich mit dem Stadtfest-Publikum, das sich speziell vom Musikprogramm oder auch dem obligatorischen Stadtfest-Ambiente angesprochen fühlte. Genau diese Mischung ist Münsters Stärke. Und ohne diese Einbettung in ein städtisches Gefüge mit hoher Magnetwirkung wäre mancher Weg – diese Anmerkung sei erlaubt – zwischen den einzelnen Ständen lang geworden.



Der Neustart ist gelungen. Jetzt kommt es darauf an, den Erfolg konsequent auszubauen. | Von Klaus Baumeister