So läuft die Organisation des Stadtfests "Münster mittendrin"

Wie eigentlich bei der Organisation jeder großen Veranstaltung, gab es auch für "Münster Mittendrin" in diesem Jahr zusätzliche Probleme zu lösen. Geschäftsführerin Ana Voogd verrät, wo es hilft, den Schwierigkeiten mit Humor zu begegnen.

Die Geschäftsführerin von Münster Mittendrin, Ana Voogd, freut sich mit ihrem Team auf große Emotionen bei der diesjährigen Auflage des Stadtfests, das nach zwei Jahren Pandemie-Pause in die Innenstadt zurückkehrt.

Vom 19. bis 21. August steigt in der Innenstadt das Stadtfest Münster Mittendrin. Geschäftsführerin Ana Voogd geht davon aus, dass Veranstalter und Besucher ein reibungsloser Ablauf erwarten wird – obwohl es in diesem Jahr nach zwei Jahren Pandemie-Pause das eine oder andere Problem mehr als in der Vergangenheit zu lösen galt.