Die Stadtfest-Höhepunkte am Sonntag

Endlich wieder Stadtfest! „Münster mittendrin“ bietet eine Vielzahl von Höhepunkten – hier erfahren Sie, was Sie am Sonntag nicht verpassen sollten.

Guter Start in Tag drei: Am Sonntag können Stadtfest-Besucher die Kicker des SC Preußen Münster hautnah erleben. Ab 12 Uhr präsentiert sich das Team auf der Bühne am Drubbel, danach gibt es Autogramme im benachbarten „Westfälischen Biergarten“ an der Lambertikirche.

Bis der Kinderzirkus Alfredo Akrobatik, Zauberei und Jonglage zeigt (14 Uhr, Stubengasse), bleibt Zeit für ein Mittagessen auf der kulinarischen Meile auf dem Prinzipalmarkt.

Big-Band-Sound an der Dominikanerkirche

Danach etwas jazziger Big-Band-Sound gefällig? Dann sei das Ensemble der Westfälischen Schule für Musik empfohlen (15 Uhr, Dominikanerbühne). Oder auf gleicher Bühne um 16.30 Uhr die Inside Out Big Band.

Ob Oldies, aktuelle Hits oder ihre musikalische Liebeserklärung an Münsters Promenade – „Die 3 Nikoläuse“ verquirlen Spaß mit Parodie (17 Uhr, Erbdrostenhof).

Großes Finale mit Roland Kaiser

So, noch schnell stärken auf der Foodtruck-Meile an der Rothenburg, dann geht es auf den Domplatz zum großen Finale mit Roland Kaiser (20 Uhr).