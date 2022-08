Roland Kaiser startet „Münstermania“

Berauschendes Ende des ersten Stadtfestes in Münster nach drei Jahren: 12.000 Menschen haben am Sonntagabend auf dem Domplatz in Münster den unbestrittenen Kaiser des Schlagers gefeiert: Roland Kaiser. Bereits zum vierten Mal war der Schlagersänger damit Haupt-Act beim Stadtfest „Münster mittendrin“. Es scheint gute Tradition zu werden, dass der Stadtfest-Sonntag im Zeichen des Schlagers steht.

Zu „Let me entertain you“ betrat Roland Kaiser um Punkt 20 Uhr die Bühne. Und seine großen Hits ließen nicht lange auf sich warten: Und nach wenigen Klängen war Kaiser mittendrin im Geschehen, seine Fans dankten es mit überschäumender Begeisterung. Und sie mussten nicht allzu lange warten, bis sie „Santa Maria“ zu hören bekamen. „Lange genug mussten wir warten, bis wir uns wiedersehen“, rief ein topfit wirkender Kaiser dem Publikum auf dem Domplatz zu.

Als sich die Dunkelheit langsam über die Bühne legte und der Dom angestrahlte wurde, durften sich die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer auch über die Kaiser-Klassiker „Schach matt“ und „Manchmal möchte ich schon mit dir“.

Konzert war bereits seit Jahren ausverkauft

Schon seit Jahren war das Konzert von Roland Kaiser ausverkauft – denn eigentlich sollte der Schlagersänger bereits 2020 sein viertes Stadtfest-Konzert geben. Coronabedingt musste das Fest allerdings zwei Jahre in Folge ausfallen. Umso größer war bei den Fans am Sonntagabend die Freude, als „der Kaiser“ endlich auf der Bühne stand. Schon knapp eineinhalb Stunden vor Konzertbeginn hatten sich Tausende ihre Plätze auf dem Domplatz gesichert.

Roland Kaiser beim Stadtfest „Münster mittendrin" 2022 Punkt 20 Uhr. Zu „Let Me Entertain You" betritt Roland Kaiser die Bühne. Die Show beginnt. Gänsehaut bis in die letzte Reihe! Das Publikum ist textsicher! Kaiser begrüßt das Publikum: „Lang genug haben wir gewartet. Danke, dass Ihr da seid." Beim zweiten Lied „Es geht wieder los" geht es wirklich los. Das Publikum rastet aus. „Santa Maria" darf natürlich in der Setlist nicht fehlen.

Der Meister der zweideutigen Formulierung gab seinem Publikum, was es wohl lang vermisst hatte. Es war ein fulminanter Schlusspunkt eines denkwürdigen Stadtfestes. Angelehnt an die jährliche Kaiser-Konzertreihe am Elbufer in Dresden dürfte nach dem vierten Kaiser-Finisher beim Stadtfest Münster feststehen: Roland Kaiser hat an seinem Wohnort eine „Münstermania“ ausgelöst. Die Vorfreude auf Kaiser und seine klasse Musiker 2023 hat gerade begonnen!

Von Freitag bis Sonntag gab es beim Stadtfest „Münster mittendrin“ ein abwechslungsreiches Programm auf den Bühnen und in den Straßen. Auf dem Domplatz fanden an allen drei Abenden Konzerte statt, Headliner am Freitag war DJ Felix Jaehn, am Samstagabend begeisterte unter anderem die schwedische Rock-Band Mando Diao das Publikum.