Unternehmensgruppe Aschendorff feiert – und dankt der Region

Die Unternehmensgruppe Aschendorff ist Hauptsponsor des Stadtfestes "Münster mittendrin" 2022. Sie bedankt sich damit anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens im Jahr 2020 bei den Menschen in Münster und in der Region.

Es war alles vorbereitet – doch dann mussten die Feierlichkeiten zum 300-jährigen Bestehen der Unternehmensgruppe Aschendorff 2020 ausfallen. Schuld war Corona. Was damals nicht möglich war, wird jetzt beim Stadtfest nachgeholt. Die Unternehmensgruppe ist Hauptsponsor von „Münster mittendrin“ – und feiert ihren Geburtstag bis einschließlich Sonntag mit Besuchern aus nah und fern.

„Zwei Jahre haben wir mit Ihnen mitgefiebert und mitgehofft. Wir sind dankbar und stolz, dass wir hier sein dürfen und nun dieses Jubiläum mit Ihnen feiern können“, sagte Marc Zahlmann, Geschäftsführer der Aschendorff Medien GmbH und Co. KG. Gerade in Zeiten wie diesen seien Feiern wie das Stadtfest wichtig, um Kraft zu tanken.

„Symbolischer Gruß“

Auch Dr. Benedikt Hüffer, Geschäftsführer der Aschendorff GmbH und Co. KG, bezeichnete „Münster mittendrin“ als „gute Gelegenheit“, das Jubiläum ausklingen zu lassen. Dass sich Aschendorff als Hauptsponsor engagiere, sei ein „symbolischer Gruß“ an die Menschen aus Münster und der Region, an Leser und User. „Bei Ihnen bedanken wir uns für die große Unterstützung“, so Hüffer. Auch er betonte, wie wichtig es sei, in diesen Zeiten zu feiern: „Damit setzen wir ein Zeichen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.“

Noch zwei weitere Aschendorff-Geburtstage werden an diesem Wochenende nachgefeiert. 2021 wurden die Westfälischen Nachrichten 75 Jahre alt, die Münstersche Zeitung 150 Jahre.