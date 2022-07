Zusätzliche Karten für Konzerte beim Stadtfest

In diesem Jahr darf das Stadtfest "Münster mittendrin" endlich wieder stattfinden. Und für Musik-Fans gibt es gute Nachrichten. Für die Domplatz-Konzerte gibt es noch Tickets.

Vom 19. bis 21. August steigt nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder das Stadtfest. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Nachdem die Eintrittskarten für die Top Act-Konzerte Freitagabend (Felix Jaehn und Querbeat) und Sonntagabend (Roland Kaiser) im Jahr 2020 bereits sehr schnell ausverkauft waren und für den Samstag nur noch weniger als 4000 Karten verfügbar sind, gibt es interessante Neuigkeiten für die Fans von Felix Jaehn und Roland Kaiser: Nach monatelanger Vorbereitung konnte nun die Zuschauerkapazität des Domplatzes erhöht werden, berichten die Organisatoren. Im Ergebnis dürfen zusätzliche Besucher die Shows auf dem Domplatz besuchen.

Roland Kaiser: 2000 zusätzliche Tickets im Vorverkauf

Nach erfolgter Genehmigung steht fest: Für den Sonntag kommen 2000 zusätzliche Eintrittskarten in den Vorverkauf. Für den Freitag 1000. Für den Samstag sind derzeit noch rund 4000 Karten im Verkauf.

Zwei hochauflösende LED-Wände bringen die mittels mehrerer Kameras und Live Regie erzeugten Bilder noch besser an die Domplatz-Besucher heran.

Die Top-Acts beim Stadtfest „Münster mittendrin“ 2022 Erster Top-Act beim diesjährigen Stadtfest "Münster mittendrin" ist Felix Jaehn. Er tritt am Freitagabend (19. August) auf dem Domplatz auf. Foto: dpa Als Opener für Felix Jaehn steht am Stadtfest-Freitag (19. August) die Brasspop-Band Querbeat auf der Bühne. Foto: IMAGO/Marc John Am Samstagabend (20. August) ist die schwedische Band Mando Diao der Hauptact auf der Domplatz-Bühne Foto: IMAGO/Agencia EFE Opener am Samstagabend (20. August) ist die Band BenjRose Foto: IMAGO/Future Image Auch Rapper Kool Savas tritt am Stadtfest-Samstag (20. August) abends in Münster auf. Foto: IMAGO/agefotostock Top-Act am Sonntagabend (21. August) ist auch in diesem Jahr Roland Kaiser - und das bereits zum dritten Mal. Foto: Matthias Ahlke (Archivbild)

Neuer „Opener“ Alexander Kappe

Für den Freitag wurde kurzfristig Alexander Knappe, deutscher Pop Poet als „Opener“ für die Auftritte von Querbeat und Felix ­Jaehn verpflichtet. Am Samstag spielen dann „BenjRose“, „Kool Savas“ und „Mando Diao“. Der ursprünglich für den Samstag verpflichtete Act mit Samy Deluxe kann, wie berichtet, aufgrund der coronabedingten Verschiebung des damaligen Termins nicht stattfinden. Am Sonntag gehört die Bühne dem Contest „ Voice of Münsterland“ und Roland Kaiser.

„Es ist wunderbar, dass wir nach zwei Jahren Zwangspause die Möglichkeit zu haben, wieder Mittendrin zu feiern und die Kapazitäten am Domplatz aufzustocken“, sagt Ana Voogd, Geschäftsführerin der Mittendrin GmbH.

Ab Dienstag läuft der Vorverkauf

Der erweiterte Vorverkauf beginnt am heutigen Dienstag (12. Juli) um 11 Uhr. Die Domplatz-Tickets kosten 17 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühr.

Die Karten gibt es im WN Ticket-Shop, Picassoplatz 3, ebenfalls ab 11 Uhr. Zeitgleich startet der Vorverkauf online auf www.eventim.de und an allen Eventim- / CTS-Vorverkaufsstellen.

In der Münster-Information erhalten Münster-Pass-Inhaber laut Veranstalter rabattierte Tickets für die Abendveranstaltung auf dem Domplatz – solange der Vorrat reicht.