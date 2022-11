Stadtfest in Zukunft ohne Roland Kaiser

Foto:

Roland Kaiser tritt nicht mehr beim Stadtfest auf. Das ist bedauerlich für die vielen Fans in seiner Wahlheimat Münster. Und ganz sicher auch für die Veranstalter von „Münster mittendrin“. Die Auftritte des Schlager-Stars garantierten einen ausverkauften Domplatz und eine rauschende Abschlussparty.



Nun hat sich Roland Kaiser am Stadtfest-Datum für eine andere Spielstätte entschieden. Das ist legitim, Münster hat kein Kaiser-Abo. Und das Musikgeschäft ist eben ein Geschäft. Eine Prise mehr Lokalkolorit bei der Tourplanung hätten sich seine Fans in Münster wohl dennoch erhofft.



Der Verlust ist aber auch eine Chance. Frischer Wind auf der Bühne nach dem vierfachen Kaiser könnte dem Stadtfest helfen. Zumal der Spagat zwischen Superstar-Angebot und Stadtfest-Rahmenbedingungen zuletzt für die Veranstalter nicht leichter wurde. Als sie dieses Jahr die Besucher-Kapazität auf 12.000 anhoben, um die Kaiser-Show weiterhin extrem günstig anbieten zu können, hagelte es Kritik wegen vermeintlicher Enge. Offenbar ist der Kaiser zu groß geworden für den Domplatz. Die Zeit ist reif dafür, dass jemand Neues hineinwächst. | Von Pjer Biederstädt