Stadtfest, Rosenmontagszug & Co.: Das Risiko bleibt

Kein Stadtfest, kein Send, vielleicht kein Rosenmontagszug – und weitere Massenveranstaltungen wie der „Schauraum“ hängen am seidenen Faden. Während sich Zehntausende Fußballfans in vielen EM-Stadien trotz der Corona-Pandemie völlig unverständlicherweise in den Armen liegen dürfen, werden in Münster Großevents erneut um ein Jahr verschoben. Das ist traurig, aber angesichts der durch die Delta-Variante weiterhin unsicheren Lage richtig. Mediziner befürchten eine weitere Welle, Portugal ist ein warnendes Beispiel.

