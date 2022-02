Stadthaus 2: Parkpalette ist marode

Wird die marode Parkpalette an der Südstraße durch eine Quartiersgarage ersetzt? Ein entsprechender Vorschlag der Rathaus-CDU wird nun geprüft. Auch der WBI-Geschäftsführer hat Ideen für die Stelle.

Entsteht hinter dem Stadthaus 2 die erste Quartiersgarage in der Innenstadt? Im aktuellen Wirtschaftsplan des städtischen Tochterunternehmens WBI sind Mittel in Höhe von 50 000 Euro für die Planung einer solchen Garage vorgesehen. Die WBI hat damit auf einen Antrag der CDU-Ratsfraktion aus dem vergangenen Oktober reagiert. Die CDU schlug damals vor, die Parkpalette an der Südstraße nicht zu sanieren, sondern ihre Weiterentwicklung zu einem Quartiersparkhaus mit weitergehenden Mobilitätsangeboten wie Carsharing zu prüfen.