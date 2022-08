Pläne für Stadthaus 4 werden auf Eis gelegt

Es ist nicht der erste Kostensprung beim geplanten Stadthaus 4 in Münster. Doch dieser scheint selbst der Stadtverwaltung zu viel zu werden. Auch die Stadtwerke, die für die Stadt bauen sollten, geraten in die Kritik.

So sollte das Stadthaus 4 aussehen.

Den Plänen für den Bau eines Stadthauses 4 im Hafenviertel droht das langsame Sterben: Nach Informationen unserer Zeitung soll das Projekt zunächst auf Eis gelegt werden. Dies will die Verwaltung dem Rat in der nächsten Sitzung am 7. September vorschlagen. Hintergrund sind die Kosten, die offenbar vollkommen aus dem Ruder laufen.