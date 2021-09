An der in dieser Woche angelaufenen deutschlandweiten Dankeschön-Aktion der Nahverkehrsunternehmen für ihre Abo-Kunden können in Münster 38.500 Buskunden mit einem Stadtwerke-Abonnement und 56.000 Studierende mit Semesterticket teilnehmen. Das „Deutschland Abo-Upgrade“ richtet sich an alle Stammkundinnen und Stammkunden. Sie erhalten seit dem 13. und bis zum 26. September deutschlandweit freie Fahrt mit Bussen und Bahnen im Nahverkehr.

„Jeder, der bei uns ein Abo hat, kann sich auf der Internetseite anmelden“, betont Stadtwerke-Sprecher Florian Adler. Ein solcher Link zu www.besserweiter.de findet sich auch auf der Stadtwerke-Seite. In dem Formular müssen die Abo-Kunden abgesehen von ihren persönlichen Daten noch die Abo-Nummer und in der Kategorie Verkehrsverbund den „Westfalen-Tarif“ anklicken, der sich unter den alphabetisch in einer Liste aufgeführten Vorschlägen an letzter Stelle befindet.

Europäische Mobilitätswoche

Die Gratis-Aktion im Nahverkehr für Abo-Kunden findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt und wird laut Adler vom Verband der Verkehrsunternehmen organisiert. Ähnliche Aktionen fanden in der Vergangenheit bereits zweimal in den NRW-Sommerferien statt.