Bargeldlos bezahlen im Bus

In den münsterischen Bussen können Tickets ab sofort bargeldlos erworben werden. Allerdings noch nicht in allen Fahrzeugen. Aktuell läuft eine Testphase.

Manchem Fahrgast werden die Terminals direkt im Einstiegsbereich bereits aufgefallen sein, nun aktivieren die Stadtwerke sie und bieten einen neuen Service an: Tickets können nun auch im Bus bargeldlos gekauft werden – mit Girocard, Kreditkarte oder dem Smartphone über die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“, mit Apple Pay sowie mit Google Pay. „Bargeldlose Mobilität bieten wir mit dem 90-Minuten-Ticket und dem Ticketkauf in der Münster-App schon lange an“, wird Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke, in einer Pressemitteilung zitiert. Dort seien Tickets günstiger als im Bus. Das 90-Minuten-Ticket müsse aber einmalig bestellt werden, in der App sei eine Anmeldung nötig. „Wer ganz spontan ohne Bargeld Bus fahren will, kann das nun auch“, so Gäfgen.

Die Einführung des Systems erfolgt in Kooperation mit der Sparkasse Münsterland Ost. „Bargeldlos zu bezahlen ist praktisch und wird nicht erst seit der Corona-Pandemie immer stärker genutzt – ob beim Bäcker, im Supermarkt oder nun auch im Bus. Dieser verstärkten Kundennachfrage kommen wir gern entgegen“, erklärt Klaus Richter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Testphase in 20 Stadtbussen

Aktuell testen die Stadtwerke das System in 20 Stadtbussen. Ist der Test erfolgreich, wird es bereits in den nächsten Tagen in allen weiteren 200 Bussen freigeschaltet. Die technische Umrüstung erfolgte in der eigenen Werkstatt der Stadtwerke. Jeweils etwa einen Tag lang waren zwei Werkstatt-Mitarbeiter pro Bus damit beschäftigt, die notwendige Hardware einzubauen, Kabel zu verlegen und in diesem Zuge gleich weitere Verbesserungen „hinter den Kulissen“ des Busses umzusetzen.

„Wir empfehlen unseren Fahrgästen schon lange, Tickets nicht im Bus zu kaufen, da jeder Verkauf beim Fahrer Zeit kostet, die der Bus an der Haltestelle steht. Wenn es aber nicht anders geht, spart auch die bargeldlose Bezahlung wertvolle Zeit ein“, sagt Gäfgen, der in diesem Zuge auch Fahrgäste beruhigt, die weiter mit Münzen oder kleinen Scheinen bezahlen wollen. Denn auch das soll bis auf Weiteres möglich bleiben.