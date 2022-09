Stadtwerke stellen Ringlinien 33 und 34 ein

Die Personalsituation im Busverkehr hat sich dramatisch verschärft. So sehr, dass ab Montag (3. Oktober) die Fahrten der Ringlinie 33 und 34 in Münster vorübergehend eingestellt werden. Das teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit: "Die Personalsituation im Busverkehr macht diese Entscheidung notwendig: Aktuell fallen auf verschiedenen Linien immer wieder Busse aus, da die Dienste kurzfristig nicht besetzt werden können", heißt es in einer Pressemitteilung.

MEHR ZUM THEMA Nachtbusangebot wird nicht ausgebaut Den Stadtwerken fehlen Busfahrer

Da auf der Ringlinie vergleichsweise wenige Fahrgäste unterwegs seien, sei es im Sinne eines zuverlässigen Busverkehrs, die Fahrerinnen und Fahrer auf Linien mit größerer Nachfrage einzusetzen. "Die Stadtwerke werten zeitnah aus, ob diese Maßnahme bereits ausreicht, um eine für die Fahrgäste spürbar höhere Zuverlässigkeit im Stadtbusverkehr zu erreichen", so die Stadtwerke.

Weitere Reduzierung möglich

Ansonsten könne sogar eine weitere Reduzierungen in fahrgastschwächeren Linienabschnitten notwendig werden. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste um Verständnis. Mit verschiedenen Aus- und Weiterbildungsangebote arbeitet das kommunale Unternehmen bereits seit längerem daran, neue Fahrerinnen und Fahrer zu gewinnen.