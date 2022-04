Stadtwerke erläutern Auswirkungen des russischen Gaslieferstopps

Russland hat die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien gestoppt. Die Stadtwerke erklären, ob das auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Gas in Münster hat und wann Engpässe spürbar werden könnten.

Angesichts des von Russland angekündigten Stopps der Gaslieferung an Polen und Bulgarien nehmen die Stadtwerke Münster Stellung: „Die Ankündigung hat keine direkten Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Gas für unsere Kunden. Die Gasversorgung in Deutschland ist derzeit stabil“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Selbst ein kurzfristiger Lieferstopp von russischer Seite würde sich erst im Herbst bemerkbar machen.“

Mit dem Ende der Heizperiode im April sinkt nach Angaben der Stadtwerke zudem der Erdgasbedarf der Haushalte. Die deutschen Erdgasspeicher füllen sich aktuell wieder. Sie sind inzwischen besser gefüllt als noch 2021, 2018 und 2015, wie der tägliche Lagebericht der Bundesnetzagentur zeigt. "Auch die Gasnetzbetreiber vermelden keine besonderen Vorkommnisse", heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke.

Engpässe erst in nächster Heizperiode

Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck am Ersatz für die russischen Gaslieferungen, wie die Stadtwerke erläutern. Engpässe durch einen Lieferstopp wären erst zu erwarten, wenn bis zur nächsten Heizperiode nicht ausreichend alternative Quellen gefunden werden.

Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk Foto: Stadtwerke Münster

Doch auch bei einem bundesweiten Gasmangel genießen Haushaltskunden nach Angaben des Unternehmens besonderen Schutz und haben Vorrang vor der Industrie. Ein bewusster Umgang sei in der aktuellen Situation trotzdem geboten: „Allein schon angesichts der hohen Gaspreise und für den Klimaschutz ist es sinnvoll, Erdgas zu sparen und, wo möglich, die Energieeffizienz zu erhöhen“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Jurczyk.