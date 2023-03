Start-up-Szene wünscht sich breitere Förderung

Auch sie sind die Zukunft der Wirtschaft in Münster und fühlen sich doch manchmal zu wenig unterstützt. Von Vertretern der Start-ups in der Stadt wird die Forderung nach einer echten Strategie laut. Und es gibt namhafte Unterstützer.

Unternehmen in Münster

Sie sind jung, sie sind innovativ, aber sie brauchen Unterstützung: Damit aus Start-ups in Münster etwas werden kann, fordert die Szene Kapital zum richtigen Zeitpunkt der Unternehmensgeschichte.

Sei es durch die Studis oder ihren Lebenswert: Münster ist eine junge und dynamische Stadt. Das spiegelt sich auch in der Unternehmenslandschaft wider. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl sogenannter Start-ups in der Stadt versechsfacht, wie der Digital-Hub Münsterland zählt.