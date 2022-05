Startschuss bei strahlendem Sonnenschein

Münster

Es ist angerichtet: Nach zweijähriger Corona-Pause findet am heutigen Samstag das Hansemahl, organisiert von Münster-Marketing und der Initiative Starke Innenstadt (ISI), auf dem Prinzipalmarkt statt. Der Startschuss für die „Bütterchen“ in Münsters guter Stube ist am Mittag bei strahlendem Sonnenschein gefallen.

Von Simon Beckmann