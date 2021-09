Startschuss für das Musik-Event

Die Musikwoche Südost startete am Montagabend mit Konzerten in zwei der sieben teilnehmenden Gaststätten. Am Mittwochabend (29. September) geht es direkt mit zwei weiteren Konzerten weiter.

Die Musikschule Wolbeck, der musikalische Partner der Musikwoche, zeigte bei der Eröffnung im Saal des „Friedenskrugs“ auf verschiedene Weise starke Präsenz. Zum einen waren der komplette Vorstand und die Geschäftsführerin Marita Nover erschienen. Zum anderen musizierten mit der Musikschule verbundene Musiker: Zunächst das Orchester, bei dem man mit dem Gymnasium Wolbeck kooperiert, dann das Duo „Patatras“.

Unterstützung vom Kulturamt

Das Musik-Event hat seine Existenz auch dem Kultursommer 2021 zu verdanken. Besonders hervorgehoben wurden am Montag die Sponsoren, allen voran die Bitburger Brauerei, vertreten von Gebietsverkaufsleiter Sven Hagedorn, dazu die Banken Sparkasse und Volksbank und zwei lokale Agenturen der Provinzial aus Wolbeck und Gremmendorf. Ihnen dankte Dirk Jöstingmeier – bei der Musikschule zuständig für die Finanzen.

Startschuss für die Musikwoche Südost Viel Unterstützung zur Eröffnung der Musikwoche Südost: Der Vorstand der Musikschule Wolbeck mit Geschäftsführung, Bezirksbürgermeister Peter Bensmann, Susanne Brinkmann vom Gymnasium Wolbeck und Sven Hagedorn vom Sponsor Bitburger. Foto: Andreas Hasenkamp Knut Krautwig, Leiter der Musikschule und an diesem Abend Dirigent, bedankte sich „bei diesem unglaublichen Vorstand" und 34 Kollegen. Foto: Nadine Tenhagen

Knut Krautwig, Leiter der Musikschule und an diesem Abend Dirigent, bedankte sich „bei diesem unglaublichen Vorstand“ und 34 Kollegen. Außerdem dafür, dass das Orchester in der St.-Bernhard-Kirche proben durfte. Unter anderem für die Tanz-Sätze aus Händels Rodrigo-Suite.

Südost rücke zusammen, betonte Schirmherr Peter Bensmann im Beisein der Lokalpolitiker Sabine Metzler (SPD), Frank Sölken und Magdalena Fuest-Wenner (beide CDU). So hätten die Gastronomen, die im Wettbewerb stehen, nun einen Stammtisch vereinbart. Dass Gastronomen und Musiker sich zusammengetan haben, sei „mehr als ein Lichtblick“. Stefan Althoff vom Musikschul-Vorstand brach eine Lanze für Kultur und Musizieren auch in der Pandemie.

So geht es weiter:

Am Mittwoch (29. September) konzertiert in der Düppe das „Duo Coretto“ mit Film- und Salonmusik, im Strandhof die Formationen „Celtic Friends“ und „Dancing Willow“ mit Folk und Irish Folk. Auch diese Konzerte beginnen um 19 Uhr. Zum Finale am Sonntag (3. Oktober) gibt es noch einmal 16 Auftritte an einem Tag– und da sind die beim Familientag am Restaurant Münnich noch gar nicht mitgerechnet. Der Eintritt ist kostenlos, eine Reservierung aber häufig nötig: Infos unter www.musikschule-wolbeck.de/musikwoche.

Die Konzerte sind auch dafür gedacht, den Gastronomen wieder mehr Geschäft zu bringen. Wer etwas spenden möchte, unterstützt damit einen noch aufzubauenden Sozial-Fonds der Musikschule: Auch Kinder aus finanziell schwächeren Familien sollen Musik-Unterricht genießen können.