Stationen und OP-Säle geschlossen

Nach der in der Vorwoche gescheiterten zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder sollen am Mittwoch (10.11.21) die Beschäftigten der Uniklinik Münster die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat außerdem zum Streik in den Unikliniken in Bonn, Essen, Düsseldorf und Köln aufgerufen.

Foto: UKM