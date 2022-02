Stationen zählen 20 Millionen Fahrradfahrer in Münster

An zehn Stellen der Stadt werden in Münster die Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. Die Zählstationen erfassten im vergangenen Jahr laut einer städtischen Pressemitteilung mit rund 20 Millionen Radfahrern etwa gleich viele Fahrradfahrten wie im Jahr zuvor. Allerdings wurden im letzten "Vor-Corona-Jahr" 2019 noch über vier Millionen Fahrten mehr gezählt.

"Besonders in der ersten Jahreshälfte 2021 führten die pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch zu weniger Radfahrten", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Mit den Zählstationen werden Daten zusammengetragen, die nicht nur ein Abbild des Radverkehrsgeschehens in der Stadt liefern, sondern auch von großer Relevanz für die Planung der Radinfrastruktur sind. Der seit Jahren stetig ansteigende Radverkehrsanteil in Münster weise auf den Ausbaubedarf bei Radwegen und Velorouten hin, so die Stadt.

43 Prozent der Wege werden mit Rad zurückgelegt

Ein Blick auf die Kennzahlen der einzelnen Zählstellen macht deutlich wie prägend der Radverkehr für Münster ist: So waren etwa auf der Promenade im letzten Jahr täglich durchschnittlich mehr als 12.000 Radfahrer unterwegs, an Spitzentagen über 20.000. In Münster werden aktuell gut 43 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt. Einen fast kompletten Einbruch des Radverkehrs verzeichneten die Stationen aber vor genau einem Jahr, als der schneereiche Wintereinbruch den Radverkehr für einige Tage nahezu vollständig zum Erliegen brachte.

Die Zählstation am Neutor bietet wie die Station an der Hammer Straße auch eine Infotafel, die den Radfahrern zeigt, wie viele weitere Räder die Stationen passiert haben. Wer dort kurz vor Mitternacht die Zählung auslöst, erhält einen Überblick über das Radverkehrsaufkommen des Tages an dieser Stelle, neben den Hinweisen auf Temperatur, Uhrzeit und Datum.

An folgenden Stellen im Stadtgebiet wird die Zahl der Radfahrer gezählt: Wolbecker Straße, Hüfferstraße, Promenade (nördlich Salzstraße), Gartenstraße, Warendorfer Straße, Hafenstraße, Weseler Straße, Kanalpromenade, Neutor und Hammer Straße.