Loch in der Fahrbahn sorgt für Stau auf dem Schifffahrter Damm

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auf dem Schifffahrter Damm aktuell viel Geduld haben. Der Grund: In der Fahrbahn befindet sich ein Loch. Wie lange es zu Einschränkungen kommt, ist noch unklar.

Am Schifffahrter Damm hat sich auf der Fahrbahn ein Loch aufgetan. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Wer aktuell mit dem Auto über den Schifffahrter Damm fahren will, muss Geduld mitbringen. Auf der Straße kommt es nach Angaben der Polizei Münster derzeit zu Einschränkungen. Der Grund: ein Loch in der Fahrbahn. Der Verkehr wird laut einer Polizeisprecherin an der Stelle vorbeigeführt. Es kommt zu deutlichen Verzögerungen.

Ein Sprecher der Stadt Münster bestätigte das Loch auf dem Schifffahrter Damm auf Höhe der Hausnummer 34, gegenüber der Westfalen-Tankstelle. Die Ursache und auch Details sind noch nicht bekannt. Wie der Sprecher bestätigt, werden die Schäden nun untersucht. Erst danach können Aussagen über die möglichen Folgen getätigt werden.