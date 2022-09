Stefan Aust: „China und Russland schaffen neue Weltordnung“

Münster

„Chinas großer Plan – Eroberung auf Schienen, Schiffen, Straßen“ – darüber sprach der Publizist Stefan Aust in der Reihe der „Domgedanken“. Er spannte dabei einen Bogen vom Krieg in der Ukraine bis hin zur Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der Welt. Ein rosiges Bild von der Zukunft zeichnete er dabei nicht.

Von Ulrich Schaper