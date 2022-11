Steffi Stephan lässt Batterieforscher strahlen

Foto:

„Erstmal war der Name für mich anfangs ein unbeschriebenes Blatt. Und dann hat er auch noch so viele akademische Titel, dass ich beim Lesen erstmal ganz schön eingeschüchtert war. Ich als Rockmusiker ,und ehemaliger Volksschüler wusste nicht einmal alle Auszeichnungen richtig zuzuordnen.“,„Der Erfinder des Mühlenhofmuseums, Theo Breider, hat mal gesagt: „Münster leuchtet ins Land“. Der Mann hatte in Bezug auf die Batterieforschung hellseherische Fähigkeiten. Denn Münster ,leuchtet da sogar schon international.“,„Und was seine Veröffentlichungen angeht, so hat er jetzt schon `ne Menge mehr rausgehauen als mein Freund Udo Lindenberg. Da stehen 36 Studio- und 11 Livealben, 53 Kompilationen und 78 Singles sage und schreibe 600 wissenschaftlichen Aufsätzen und Buchbeiträgen gegenüber. In der ,Wissenschaft sagt man bekanntlich „publish or perish“ – was man auf neu-münsterländisch als „veröffentliche oder verkacke“ übersetzen könnte. Zu letzterem hatte Martin Winter ganz offensichtlich gar keine Zeit! Hinzu kommen noch rund 70 Patente und Patentanmeldungen (Stand 2019).“,„Ihre Auszeichnungen legen nahe: „Winter is coming!“ Die Freunde der Serie Game oft Thrones werden ahnen, wovon ich spreche.“,„Martin ist 50 Kilometer von Münster, nämlich in Osnabrück geboren. Man sieht an seinem Lebenslauf – das muss nicht immer ein Nachteil sein, wenn man kein Ur-Münsteraner ist, so wie ich.“,„Martin hat mir verraten: Er freut sich auf die silberne Kiepe, es ist übrigens die erste Auszeichnung die er in Münster bekommt. Ich sage herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung – die Silberne Kiepe der ,Dehoga läuft künftig auch auf Batterien.“