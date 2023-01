Als Könige unterwegs für Kinder in Indonesien

Am Samstag (7. Januar) sind in vielen Vierteln Münsters die Sternsinger unterwegs. Die kleinen „Heiligen Drei Könige“ sammeln in diesem Jahr zentral für Kinderhilfsprojekte in Indonesien unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“. In der Gemeinde Heilig Kreuz hat Pastoralreferent Daniel Drescher mit seinem Team die Sternsinger-Aktion organisiert, die nach zwei Jahren Pandemie wieder wie früher ablaufen kann. Darüber, was es bedeutet, heute hier mitzumachen, erzählen Drescher sowie die Sternsingerinnen Matilda Wolters (9) und Amelie Cavkic (10). Die Mädchen sind zum Interview schon mal in die königlichen Gewänder geschlüpft.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper