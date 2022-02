Prozess um Messerstecherei am Aasee

Der eine Messerstich in den Bauch traf die Leber, der andere durchbohrte die Brust: Am sechsten Verhandlungstag im Prozess gegen den 20-jährigen Nottulner, der bereits gestanden hatte, im Juni am Aasee einen Gleichaltrigen nach einem Streit niedergestochen zu haben, berichtete eine Rechtsmedizinerin von den Verletzungen des Opfers.