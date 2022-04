Stielmus löst diesmal Grünkohl ab

Küchenchef Markus Erdbrügge, hier in der Küche in der Speicherstadt, wird auch beim Kramermahl am 6. Mai die Regie führen. Er wird erstmals keinen Grünkohl, sondern Stielmus zubereiten. Traditionell gibt es dazu Kohlwurst und Kartoffeln und als Nachspeise Stippmilch mit Pumpernickelbröseln.

Foto: Matthias Ahlke