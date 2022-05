Stielmus schmeckt auch im Smoking

Seit 1956 veranstaltet der Verein der Kaufmannschaft zu Münster von 1835 alljährlich das Kramermahl. Nach einem Jahr coronabedingter Pause war am Freitag die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, Ehrengast.

Kramermahl mit 300 Gästen in Münster

Der Vorsitzende des Vereins der Kaufmannschaft zu Münster, Dr. Benedikt Hüffer, hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt und die Solidarität der Wirtschaft mit den Sanktionsmaßnahmen betont. „Wir Unternehmerinnen und Unternehmer tragen die Sanktionen und ihre Folgen aus voller Überzeugung mit“, sagte Hüffer am Freitagabend vor 300 Gästen beim traditionsreichen Kramermahl in Münster. Ehrengast war Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie warnte wegen der Ernteausfälle in der Kriegsregion vor einer globalen Ernährungskrise.