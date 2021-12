„Stille Nacht“ mit Maske

Das Weihnachtsfest wird in den Pfarreien und Kirchengemeinden Münsters mit unterschiedlichen Gottesdienstangeboten gefeiert. Die Resonanz darauf ist groß. Trotz der aktuellen Coronalage.

Auf den Abstand kommt es unter anderem an, wenn an Weihnachten die Gottesdienste gefeiert werden.

Die Resonanz ist groß, es gibt allerdings weniger Plätze: Die Anmeldezahlen für die Weihnachtsgottesdienste der katholischen Pfarreien und evangelischen Kirchengemeinden in Münster, die ganz überwiegend unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden, sind hoch. So sind die großen Messen im Dom, in dem bis zu 350 Menschen zugelassen sind, allesamt ausgebucht. „Es kommen weniger zu den Weihnachtsgottesdiensten als vor Corona. Mein Eindruck aber ist, es sind mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Stadtdechant Jörg Hagemann.