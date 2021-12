"Storno"-Auftritte  fallen aus

Schweren Herzens abgesagt: Die Shows des Kabarett-Trios "Storno" vom 28. bis 30. Dezember in Münsters Hörsaal H1 fallen aus. In einer Mitteilung schreibt das Trio auch, was mit bereits erworbenen Tickets geschieht.

Kabarettshows in Münster

Die Auftritte des Kabarett-Trios „Storno“ vom 28. bis 30. Dezember in Münsters Hörsaal H1 fallen aus. Das hat das Trio, bestehend aus Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther, gemeinsam mit dem Veranstalter Kreativ-Haus e.V. mit großem Bedauern bekannt gegeben.

Hintergrund der Absage sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom Dienstag. Wer Karten für die genannten Termine im H1 erworben hat, erhält von der Vorverkaufsplattform „localTicketing“ automatisch eine Erstattung.

Gesundheit geht vor

Die Kabarettisten und das Kreativ-Haus betonen, dass ihnen diese Entscheidung äußerst schwer gefallen sei. Zur Begründung heißt es, die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz hätten leider nicht die erhoffte Klarheit gebracht. Veranstalter und Künstler sahen sich in der Verantwortung, selbst aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage über die Durchführung der Auftritte entscheiden zu müssen.

„Die Gesundheit aller Beteiligten und Gäste hat dabei höchste Priorität“, heißt es in einer Erklärung. Und weiter: „Niemand von uns Künstlern und Veranstaltungsmitarbeitern ist Virologe. Nach allem, was wir erfahren, schützt die 2G-Regelung nicht zuverlässig vor einer Omikron-Infektion. Darum haben wir uns schweren Herzens für die vorsichtigere Variante, also die Absage, entschieden.“

Hoffen auf unbeschwertes Wiedersehen

Funke, Philipzen und Rüther betonen, dass sie mit der gegenwärtigen Lage nicht glücklich sind. „Wir möchten endlich wieder das tun, was wir lieben, nämlich gemeinsam mit dem Publikum über den Lauf der Welt zu lachen.“ Darum freue man sich auf ein unbeschwertes Wiedersehen. Letzteres sei so sicher wie die Tatsache, dass seit dem 21. Dezember die Tage wieder heller werden, so die gemeinsame Erklärung von Storno und Kreativ-Haus.