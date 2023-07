Strafanzeigen und Platzverweise: Schwerpunkteinsätze der Polizei in Coerde

Die Polizei hat in den letzten Tagen mehrere Schwerpunkteinsätze in Coerde durchgeführt, nachdem in dem münsterischen Stadtteil die Zahl der Straftaten und Einsätze zugenommen haben. Die Bilanz kann sich sehen lassen.

Schwerpunkteinsatz in Coerde: Wegen steigender Einsatzzahlen und vermehrter Straftaten, darunter ein Tumultdelikt am 3. Juni, hat die Polizei in den beiden zurückliegenden Wochen den Stadtteil im Norden der Stadt verstärkt ins Visier genommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt seien 75 Personen kontrolliert worden. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz haben die Beamten zwölf Strafanzeigen geschrieben und 19 Platzverweise ausgesprochen. 16 Personen wurden durchsucht, neun Gegenstände sichergestellt, 20 Ordnungswidrigkeiten gefertigt sowie 24 Verwarngelder erhoben.

Zudem habe die Polizei zuletzt Hinweise von Bürgern erhalten, die auf ein zunehmendes Unsicherheitsgefühl hindeuteten. „Die Bilanz der Schwerpunkteinsätze bestätigt uns in unserer Vorgehensweise, frühzeitig aus einer erkannten Steigerung von Straftaten und Einsatzanlässen, aber auch Hinweisen aus der Bevölkerung, Schlüsse zu ziehen und polizeilich einen Schwerpunkt zu setzen“, so Sascha Cäzor, stellvertretender Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz. Er verspricht: „In Coerde werden wir auch zukünftig dranbleiben.“

Verletzte Beamte bei Tumult im Juni

Am 3. Juni hatte ein größerer Tumult in Coerde für Schlagzeilen gesorgt. Polizeibeamte, die auf einem Tankstellengelände eine Personengruppe aufgefordert hatten, die Musikanlage auszustellen, wurden beleidigt und angegriffen. Drei Polizisten wurden verletzt, einer davon schwer. Drei Männer im Alter von 23, 33 und 41 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, Strafverfahren wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.