Strahlende Rückkehr nach langer Pause

Nachdem der „Handorfer Herbst“ in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Pandemie ausgefallen war, lud die Handorfer Kaufmannsgilde an diesem Sonntag wieder zum Straßenfest in Münsters Nordosten ein. Bei schönstem Herbstwetter folgten dieser Einladung Tausende.

Es ist kurz nach 11 Uhr am Sonntag, die Straßen in Münsters Innenstadt sind vergleichsweise leer. Nur an der Fahrradampel am Niedersachsensachsenring staut es sich. „Die wollen bestimmt auch zum Handorfer Herbst“, sagt eine Frau zu ihrem Mann. „Stimmt“, antwortet ein Pärchen. Und noch bevor Grün wird, stellt sich heraus: Von acht Radfahrern wollen sechs zum Straßenfest. Ein klares Indiz dafür, wo an diesem Sonntag in Münster die Musik spielt.