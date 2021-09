Straßenfunde werden Kunstwerke

Münster-Kinderhaus

Zur Kunst kam sie, weil Gilla Stoffers nach einer überstandenen Krankheit, etwas Neues machen wollte, „etwas das sinnvoll ist“. Das ist rund 20 Jahren her. Mittlerweile hat sie zu ihrem eigenen Stil gefunden: „Es geht um alles, was mich stärkt.“ Und nicht selten stärkt es auch die Betrachter ihrer ausdrucksstarken Werke. Was will Kunst mehr?

Von Peter Sauer