Umbenennung von Straßennamen: „Geschichte steht nicht still“

Die Politik plant, zehn Straßen in Münster umzubenennen. Grundlage ist ein Gutachten von Dr. Alexander Schwitanski, der alle in der NS-Zeit vergebenen Straßennamen untersucht hat. Wir haben den Historiker interviewt.

90 Seiten umfasst das Gutachten, in dem der Historiker Dr. Alexander J. Schwitanski sämtliche in der NS-Zeit in Münster vergebenen Straßennamen untersucht hat. In neun Fällen sieht er einen dichten Bezug zur NS-Ideologie, bei elf einen gegebenen Bezug und bei den restlichen 45 keinen oder kaum einen Bezug. Wir haben mit Schwitanski (51) über das 2021 vorgelegte Gutachten gesprochen.