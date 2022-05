Streik: Drei Kitas in Münster geschlossen

In Münster wird gestreikt - und das nicht nur an der Uniklinik. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das hat Auswirkungen.

Die Gewerkschaft Verdi hat im Sozial- und Erziehungsdienst erneut zu Streiks aufgerufen. In Münster bleiben nach Angaben der Stadt von den 29 städtischen Kitas am heutigen Mittwoch deshalb die drei Kitas Albachten, An der Gartenstraße, Wielerort komplett geschlossen, die Kitas Am Edelbach, Berg Fidel, Hiltrup-West, Normannenweg bieten Notgruppen an. Laut einer Mitteilung der Stadt sind in Münster 103 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen des Streiks nicht im Dienst.

Auch der offene Ganztag ist vom Streik betroffen. In der offenen Ganztagsschule Grundschule Sprakel wird die OGS komplett bestreikt, in der Grundschule Angelmodde wird eine Notbetreuung angeboten.

Bisher keine Einigung im Tarifstreit

Hintergrund des Streiks sind die nach Angaben von Verdi "bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und die angespannte Situation in den Einrichtungen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern". Die bisherigen Tarifrunden seien ergebnislos verlaufen.

Bereits seit mehreren Wochen finden immer wieder Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst statt. Parallel gibt es derzeit zudem Streiks an Unikliniken - auch in Münster.