Streik führt zu Einschränkungen am UKM

Nur 60 statt 130 Operationen am Uniklinikum

Münster

Zu Einschränkungen kam es am Dienstag am Universitätsklinikum Münster. Der Grund: Der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi alle Tarifbeschäftigten der sechs Unikliniken aus NRW aufgerufen hatte. Als Folge dessen konnten am UKM nur 60 der sonst üblichen 130 Operationen durchgeführt werden.

Von Simon Beckmann